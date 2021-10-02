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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaştı.Altun'un paylaşımında, Başkan Erdoğan'ın basket attığı bir anın görüntüsü yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
AA

02.10.2021, 23:19

Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaştı. Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını işaret etti.



Başkan Erdoğan, geçen hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynamış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.


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