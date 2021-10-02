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Haberler Gündem Jandarma’ya 5 bin uzman erbaş alımı yapılacak

Jandarma’ya 5 bin uzman erbaş alımı yapılacak

Jandarma’ya 5 bin uzman erbaş alımı yapılacak

2.10.2021

JANDARMA Genel Komutanlığı'na (JGK) en az ilkokul mezunu 5.000 uzman erbaş alımı resmen başladı. Farklı branşlarda görevlendirilecek uzman erbaş alımına ilişkin merak edilen tüm başvuru detayları açıklanırken, en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Başvurular 10 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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