JANDARMA Genel Komutanlığı'na (JGK) en az ilkokul mezunu 5.000 uzman erbaş alımı resmen başladı. Farklı branşlarda görevlendirilecek uzman erbaş alımına ilişkin merak edilen tüm başvuru detayları açıklanırken, en az 50 KPSS puan şartı aranıyor. Başvurular 10 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Jandarma’ya 5 bin uzman erbaş alımı yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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