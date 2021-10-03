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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın'a giden yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada vefat edenler için taziyelerini iletti.

03.10.2021, 22:02