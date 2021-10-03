Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
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