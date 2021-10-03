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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'nin Ankara Bölge İstişare Toplantısı için Bartın'a giden yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada vefat edenler için taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

03.10.2021, 22:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

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