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Başkan Erdoğan'dan 'Sağlık için spor' paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." diyerek danışmanları, bakanlar ve milletvekillleriyle birlikte basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

Başkan Erdoğan’dan ’Sağlık için spor’ paylaşımı!
AA

03.10.2021, 11:17 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 11:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık için spor yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüler de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Başkan Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı.

İşte o anlar...

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