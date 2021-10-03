Çavuşoğlu İzmir’de

İZMİR'DEKİ bazı programlara katılmak üzere kente gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nu Vali Yavuz Selim Köşger kapıda karşılarken, kendisine çiçek takdim edildi.

'BAŞARILARINI İZLİYORUM'

ZİYARETTE AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da yer aldı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Çavuşoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, İzmir'de bir dizi etkinliğe katılacağını ifade etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra görüşme için Valilik makamına geçti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.