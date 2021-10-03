“CHP beni sattı”

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Aydın'ın Didim ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. İnce'nin temasları sırasında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kadın tepkisini dile getirdi. İnce'ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadının "Ben size hakkımızı helal etmiyorum. Sizin için seçimlerde kapı kapı dolaştım. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" dedi. Bunun üzerine İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size?" sözleriyle cevap verdi. Bu diyaloğun ardından ziyaretlerini sürdüren İnce, ilçeden ayrıldı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN