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Haberler Gündem CHP’nin değerlendirme toplantısı Bolu’da başladı

CHP’nin değerlendirme toplantısı Bolu’da başladı

CHP’nin değerlendirme toplantısı Bolu’da başladı

3.10.2021

CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 4'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu'da başladı. Ekonomi ile dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekillerinin de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerinin alınacağı 2 gün sürecek toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantının ilk oturumunun ardından CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, bir basın toplantısı yaparak çalışmaları değerlendirdi. Ardından saat 15.00'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı.

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