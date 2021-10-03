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Haberler Gündem Halk yerel seçimler için sandık başına gitti

Halk yerel seçimler için sandık başına gitti

Halk yerel seçimler için sandık başına gitti

3.10.2021

TÜRKİYE'NİN doğu komşularından Gürcistan'da halk, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 3 milyon 497 bin 345 seçmen, önümüzdeki 4 yıl için 64 belediye başkanı ve 64 belediyeye toplam iki bin 68 vekil seçecek. Seçimler öncesi eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin ülkesine döner dönmez gözaltına alınması siyasi havayı etkiledi. Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket'in adayı Nika Melia da Başkent Tiflis'te başkan adayı konumunda.

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