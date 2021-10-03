Milli Görüş’ün ‘Ağabeyi’ son yolculuğuna uğurlandı

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Asiltürk, bir süredir tedavi görüyordu.





TÖRENE KATILIM YOĞUN OLDU

86 yaşındaki Asiltürk için, Ankara Hacı Bayram Veli Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzdü" dedi.



'UZUN YILLAR BİR ARADAYDIK'

Asiltürk ile uzun yıllar bir arada olduklarını ifade eden Erdoğan, "Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Bizleri haşr cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik" ifadelerini kullandı. Asiltürk, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ÖMRÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SİYASETE ADAMIŞTI

EVLİ ve 4 çocuk babası olan Oğuzhan Asiltürk, 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yapmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biriydi. Uzun yıllar Necmettin Erbakan'ın yanında yer alan Asiltürk, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde de önemli görevler üstlenmişti.

ERDOĞAN'DAN İSLAMOFOBİ MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti. Kabuldeki konuşmasında, birlik üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi:



EVRENSEL BİR SORUNDUR

"Salgın sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır. Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Kültürel ırkçılık sadece bizi değil, Avrupa'daki tüm yabancıları olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur."