PKK’ya yeni Eren operasyonu

PKK terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yürütülen İç Güvenlik Operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İlkbahar-Yaz Operasyonlarını tamamlayan İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Ekim'de Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı. Bu kapsamda Diyarbakır- Muş-Bingöl İllerinde "Eren Şenyayla- Sağgöze" Operasyonu başlatıldı.



2 BİN 250 PERSONEL VAR

OPERASYONDA Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıkları'nın sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı, İnatçı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.



BİNGÖL'DE 2 ELEKTRİK İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Saat 11.00 sıralarında Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.