Prenses Mako ay sonunda evlenip ABD’ye gidecek

JAPONYA İmparatorluk İşleri Ajansı, Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Mako'nun erkek arkadaşı Komuro Kei ile 26 Ekim'de yerel bir belediyede evleneceğini açıkladı. Geleneksel imparatorluk törenlerinin düzenlenmeyeceği kaydedilirken, Mako'nun ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödemeyi de almayacağı öğrenildi. Törenin ardından çift yeni hayatlarını Komuro'nun bir hukuk firmasında çalıştığı ABD'de sürdürecek. Böylece Mako, kraliyet statüsünü kaybedecek.