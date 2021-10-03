Silahlı Kuvvetler ülkede yakıt dağıtımına başlıyor

İNGİLTERE'DE TIR ve kamyon şoförü eksikliğinin tedarik zincirinde aksamaya yol açmasının ardından başlayan akaryakıt krizi sürüyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre kriz nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyrukları ve yakıt yetersizliğini önlemek için pazartesi gününden itibaren ordu, yakıt dağıtımına başlayacak. Bu haftadan itibaren nakliye firmalarında eğitim gören 100'ü şoför olmak üzere toplam 200 askeri personel, krizin çözümüne geçici destek sağlayacak.