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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması

Son daika haberii....Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gazetecileri selamladı. O sırada fahiş fiyatlarla ilgili bir açıklama yapan Erdoğan "Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat açıklaması

03.10.2021, 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 17:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da alışveriş yaptı ve ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. Alışveriş sonrasında fahiş fiyatlarla ilgili bir değerlendirme yapan Erdoğan "Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz" dedi.

"PİYASAYI BALANSE EDECEK, VATANDAŞIN UCUZ VE KALİTELİ ÜRÜN ALIMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Erdoğan yaptığı açıklamada "Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşaAllah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı mutluyum"

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