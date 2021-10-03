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Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe

Son dakika haberi....Milli Savunma Bakanlığı, eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: MSB duyurdu: Terör örgütüne ağır darbe
AA

03.10.2021, 13:11 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 13:32

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandığı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendiği açıklandı.

Toplantıda, Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunulduğu, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılığın verildiği kaydedildi.

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