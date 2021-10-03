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Haberler Gündem ‘Türkiye-Mısır ilişkilerinde gelişme var’

Türkiye-Mısır ilişkilerinde gelişme var’

‘Türkiye-Mısır ilişkilerinde gelişme var’

3.10.2021

MISIR Dışişleri Bakanı Samih Şukri, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. MBC Mısır televizyon kanalındaki bir programa telefonla bağlanan Şukri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şukri, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var" dedi. Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti. İkinci turunun ardından 8 Eylül'de konuşan Şukri, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti.

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