4 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı.



Tabloya göre 4 Ekim 2021 tarihinde yapılan 352 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.810 olarak açıklanırken; 248 kişi hayatını kaybetti, 33.152 hasta da iyileşti.





BAKAN KOCA: TOPARLANALIM

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında ,"Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI ORTALAMA YÜZDE 87.22

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.22 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.91 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 45 MİLYON 258 BİN 194 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 140 bin 738 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 45 milyon 258 bin 194 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 538 bin 215 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 351 de yeni vaka tespit edilmişti.