ABD ve Soçi’den sonra ilk toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Soçi görüşmelerinin ardından yarın partisinin hem Merkez Yürütme Kurulu (MYK) hem de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Erdoğan'ın kurmayları ile yapacağı toplantı, ABD ve Soçi ziyaretlerinin ardından yapacağı ilk toplantı olması nedeniyle önemli. Erdoğan'ın her iki toplantıda ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret ile Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

YURT PROPAGANDASI KONUŞULACAK

Başkan Erdoğan'ın iç siyasete yönelik ise muhalefetin parlamenter sistem önerisi başta olmak üzere yurtlar üzerinden yürüttükleri kara propagandaya yönelik bir değerlendirme yapması bekleniyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni yasama döneminde hangi kanunların çıkarılacağı MYK ve MKYK'nın bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Meclis bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan 850 bin mükellefe vergi muafiyet getiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini ele alacak.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Meclis'te yıl sonuna kadar ise bütçe maratonu yaşanacak. Meclis'in bir önemli gündem maddesi ise Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda açıkladığı Türkiye'nin imzaladığı Paris İklim Anlaşması olacak. Geçen hafta Meclis'e gönderilen anlaşmanın Kasım ayının başına kadar Meclis'te onaylanması bekleniyor. Ülke barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası ile sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçilmesi için çıkarılması planlanan sosyal medya düzenlemesinin ise yeni yıla kaldığı belirtiliyor. Hem MYK'da hem de MKYK'da yaz boyunca sahada olan kurmaylar sahadaki bilgileri paylaşacak. Ayrıca her bir kurmay sahada yaptığı çalışmaların raporlarını MYK ve MKYK'ya sunacak.



ERDOĞAN'DAN SAĞLIK İÇİN SPOR ÇAĞRISI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından spor yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu. "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" ifadelerini kullanan Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüleri de paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta Başkan Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı görüldü.



'VATANDAS UCUZA VE KALİTELİYE ULASACAK'

TARIM Kredi Kooperatifi'nce Kısıklı'da açılan mağazaya uğrayıp alışveriş yapan Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti. Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız" dedi.



2023 YILI ÇOK ÖNEMLİ ÇIKIŞLARA VESİLE OLACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına, telefonla bağlanarak gençlere hitap etti. Programları kapsamında Manisa'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Bahçesi'nde "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, katılımcıların, kendisiyle görüşme talebini, Başkan Erdoğan'a iletti.



'BULUŞMANIZI ÇOK ÖNEMSİYORUM'

TELEFON bağlantısıyla gençlere seslenen Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi. Gençlerin gerek Dışişleri Bakanı, gerek diğer bakanlar ve AK Parti teşkilatının genel başkan yardımcılarıyla yaptıkları, yapacakları toplantıların, 2023 için çok önemli çıkışlara vesile olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bu buluşmalarla birlikte sizler adeta şimdiden hazırlıkların içindesiniz. Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam etmekte büyük fayda var. Bu yürüyüşlerin inşallah hayırlı bir sonuca varmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" dedi.

EDA IŞIK