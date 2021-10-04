Başkan Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Hablusi’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
04.10.2021, 16:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Takaddum Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hablusi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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