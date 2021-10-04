Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.
Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.
Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım.#satınalmasahiplen#DünyaOrtakEvimiz#1kapsu1kapmama pic.twitter.com/4cFzWyI4Ru— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2021
Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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