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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantılarının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

05.10.2021, 19:09 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021, 19:13

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İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti döneminde hiç fabrika kurulmadığına dair yalan siyaseti üretiyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yaptığı her açılışta bu yalan siyasetini çürütüyor.

Hali hazırda OSB'si olmayan il kalmamıştır. Bugün itibariyle OSB sayısı 325'e ulaşmıştır. Toplam istihdam da büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. OSB'lerde istihdam sayısı 2 milyon 131 bin kişiye ulaşmıştır."

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