Çavuşoğlu yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa Salihli'de yeğeni Banu Çavuşoğlu ile Ahmet Yüksel'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. Lidya Sardes Termal Otel'de gerçekleştirilen düğünde Banu Çavuşoğlu ve Ahmet Yüksel çiftinin nikahını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda kıydı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Bakan Çavuşoğlu, ikiliye ömür boyu mutluluklar dileyip evlilik cüzdanını damat Ahmet Yüksel'e verdi. Nikahı kıyan Başkan Kayda ise çiftlere fincan takımı hediye edip tebrike etti.



■ EMRE SAÇLI

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