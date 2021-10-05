  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem HSK'dan 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı

HSK'dan 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi.

HSK’dan 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı
AA

05.10.2021, 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021, 09:41

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Küçükçekmece cumhuriyet savcısı Hüseyin Mısırlı, Küçükçekmece hakimi Cüneyt Azap, İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu, Erzurum cumhuriyet savcısı Fatih Özalan, Bakırköy cumhuriyet savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay tetkik hakimi Mehmet Uçar, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Rukiye Çakıcı, Kayseri cumhuriyet savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak cumhuriyet savcısı Erdem Burak Bakırcı, İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Emrah Ergün, Sakarya cumhuriyet savcısı Şerif Fidan, Elbistan cumhuriyet savcısı Ömer Aslan ve Fethiye cumhuriyet savcısı Aykut Keser, meslekten ihraç edildi.

Kararda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

HSK'dan 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.