İslam düşmanı karikatürist yanarak can verdi

İslam düşmanlığıyla bilinen ve çizdiği hakaret içerikli Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle Müslüman toplumlardan büyük tepki çeken İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, geçirdikleri trafik kazasında yanarak can verdi. İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında korkunç şekilde yaşamını yitirdi. İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.



BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır ise yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin ise Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi. 2007 yılında İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, İslam düşmanlığını açıkça sergileyen karikatürler tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.