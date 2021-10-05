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Kıta sahanlığı ihlaline anında müdahale

Kıta sahanlığı ihlaline anında müdahale

5.10.2021

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar, kıta sahanlığına izinsiz giren araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı. Büyük bölümü Türk Kıta Sahanlığı içinde yer alan sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin bulunduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine etmesinin gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

İZİNSİZ TEŞEBBÜS
TÜRKİYE'NİN bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi 3 Ekim sabah saatlerinde Türk Kıta Sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait bir gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen geminin kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkarıldı. Aynı geminin geçen hafta Girit'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de Türk unsurlarınca engellenmişti.

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