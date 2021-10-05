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Haberler Gündem Türkiye Maarif okullarıyla uluslararası diploma verecek

Türkiye Maarif okullarıyla uluslararası diploma verecek

Türkiye Maarif okullarıyla uluslararası diploma verecek

5.10.2021

TÜRKİYE Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Birol Akgün, uluslararası geçerliliğe sahip olacak Uluslararası Maarif Programı (IMP) ve IMPMaarif Okul Öncesi Eğitim Programı'nı hazırladıklarını bildirdi. Yeni çalışmaları değerlendiren Prof. Dr. Akgün, "Bu çok orijinal ve özgün bir çalışma. Şimdi bunun sahadaki pilot çalışmalarını yaparak uygulanabilir bir müfredata dönüştürmeye çalışıyoruz. IMPMaarif Okul Öncesi Eğitim Programı çalışması da büyük ölçüde tamamlandı. Programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına da sunacağız" dedi. Her ülkeye uygun bir müfredat yapmanın kolay olmadığını ifade eden Akgün, "Geliştirilen uluslararası standartlara sahip programın ülkelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bölgelere entegrasyonu üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan sonra okullarımıza 'Bu okulda Uluslararası Maarif Programı uygulanmaktadır' diye kendi markamızı asacağız" açıklamasını yaptı.
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