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Haberler Gündem Paris Iklim Anlaşması teklifi komisyondan geçti

Paris Iklim Anlaşması teklifi komisyondan geçti

6.10.2021

PARİS İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, dün akşam TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyona sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, hedefin sera gazı salınımını azaltmak olduğunu ifade etti. Kıran, "Paris Anlaşması'na taraf olmamız, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede samimiyetini ve bu konuya atfettiği önemi teyit edecek" dedi.
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