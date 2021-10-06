Türkiye sınırlarına son teknoloji koruma

SON dönemde destan yazan Türk savunma sanayi, sınırların da son teknoloji sistemlerle korunması için kolları sıvadı. Meteksan Savunma'nın geliştirdiği ve sınırlara konuşlandırılacak Retinar PTR-X gözetleme radarı sayesinde insanlar 5 km, araçlar ise 12 km mesafeden tespit edilecek.
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