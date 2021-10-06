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Haberler Gündem Türkiye sınırlarına son teknoloji koruma

Türkiye sınırlarına son teknoloji koruma

Türkiye sınırlarına son teknoloji koruma

6.10.2021

SON dönemde destan yazan Türk savunma sanayi, sınırların da son teknoloji sistemlerle korunması için kolları sıvadı. Meteksan Savunma'nın geliştirdiği ve sınırlara konuşlandırılacak Retinar PTR-X gözetleme radarı sayesinde insanlar 5 km, araçlar ise 12 km mesafeden tespit edilecek.
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