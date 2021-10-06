“Türkiye’nin şerefini çiğnettirmeyiz”

MHP Grup Toplantısı, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapıldı. Bahçeli, konuşmasında Suriye'deki son durumu ele aldı. Soçi Zirvesi'nin Türkiye ile Rusya arasındaki netameli konuların en azından yumuşama ümitlerini canlı tuttuğunu aktaran Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Suriye'de kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vakti gelmiştir. PKK'ya, PYD'ye Moskova'da ofis açma imkanı sunan Rusya'nın İdlib'de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı ve ikna edici değildir. Amerika yaptırım kartını masaya çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğimizi bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır. Türkiye olarak neyi alacağımızın, ne zaman alacağımızın, nasıl alacağımızın, hangi vasıtaları kullanacağımızın ihtiyaç duyulan hesabını yalnızca büyük Türk milletine vereceğimizi herkesin bilmesinde yarar vardır. Yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini hiç kimseye çiğnettirmeyiz, hiç kimseye de böylesi bir teşebbüs şansını vermeyiz. PKK'ya, YPG'ye suikast ve saldırı silahlarını bedelsiz vermeyi kendisine hak görüyor da, milli güvenliğimizi korumak amacıyla temin ettiğimiz silahlar mı gözüne batıyor?" dedi.

ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ

ABD'DE ülkü ocaklarıyla ilgili rapor hazırlanmasına da tepki gösteren Bahçeli, "Ben Ülkü Ocakları'nda yetişmekten iftihar ediyorum. Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, vatan sevdalısı çıkar, devlet ve siyaset adamı çıkar, sanatçı ve bilim insanı çıkar. Tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır. Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Ellerinden geleni artlarına koymasınlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE TERÖRÜN MALİYETİ 2 TRİLYON 256 MİLYAR DOLAR"

1984-2020 yılları arasında 8 bin 123 güvenlik görevlisinin ve 6 bin 21 masum vatandaşın şehit olduğunu aktaran Bahçeli, "Kesintiye uğrayan, daha güvenli ülke ve coğrafyalara yönelen para miktarı 698 milyar dolar civarında. FETÖ ve diğer örgütlerle mücadelede harcanan 350 milyar doların da eklemlenmesiyle terörün toplam faturası, tam 2 trilyon 256 milyar 48 milyon dolardır" dedi.

"HERKES SEÇİM ÇALIŞMALARINI 2023 HAZİRAN'A GÖRE YAPSIN"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine 'baskın seçime hazır olun' mesajı verdiğini ifade eden Devlet Bahçeli, "Zihni ve siyaseti baskın yemiş bu zata tekraren hatırlatıyor, sözlerimin kulağına küpe olmasını ümit ediyorum. Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır" açıklamasını yaptı.