İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son 1 ayda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Eren Operasyonları'nın ilkbahar-yaz ayağını bitirdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sonbahar-kış safhasına geçtiklerini söyledi. 15 Nisan-1 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 bin 850 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, "Bütün bu kararlılığın neticesinde yurt içindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir" dedi.
Yurt içindeki terörist sayısı 189’un altına indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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