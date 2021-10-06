Yurt içindeki terörist sayısı 189’un altına indi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son 1 ayda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Eren Operasyonları'nın ilkbahar-yaz ayağını bitirdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sonbahar-kış safhasına geçtiklerini söyledi. 15 Nisan-1 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 bin 850 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, "Bütün bu kararlılığın neticesinde yurt içindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir" dedi.

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