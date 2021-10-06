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Haberler Gündem "Zannedildiği kadar güvenli bir alan değil"

"Zannedildiği kadar güvenli bir alan değil"

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken sosyal medya kesintileri yorumu...

Zannedildiği kadar güvenli bir alan değil

6.10.2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki akşam yaşanan sosyal medya kesintisi ile ilgili olarak, "Görüldü ki bu alan zannedildiği kadar güvenli değil" ifadesini kullandı. AK Parti MYK toplantısı devam ederken Genel Merkez'de kameraların karşısına geçen Çelik, şunları kaydetti: 'WhatsApp, Instagram ve Facebook çökünce birtakım yorumlar çıktı. Kimisi 'Eskiye döndük' dedi. Bir kısım da 'İşimiz vardı, farklı aplikasyonlara geçtik' dedi. Burada vatandaşlarınızla ilgili bir sürü veri elde ediyorlar. Anayasa'da güvence altına alınmış ama sosyal medyayı kapsamıyor bu güvence. Siber egemenlik meselesine kafa yormamız lazım."

60 MİLYAR DOLAR KAYBA NEDEN OLDU
ÖTE yandan yaşanan erişim sorunu Facebook hisselerinde 60 milyar dolar kayba neden oldu. Nasdaq'da işlem gören şirketin hisse senetleri, yaklaşık yüzde 6'lık değer kaybıyla 323 dolara kadar geriledi.

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