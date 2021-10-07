"Asfalt bile yapamadılar"

AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısı, partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Konuşmasının başında yeni anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, "İlk sivil anayasayı hazırlama teklifinde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer partilerden de kendi hazırlıklarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Uzlaşma sağlanamazsa siyasi partiler olarak yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin karşısına çıkarız" dedi.

Muhalefet partilerinin söylemlerini ve iddialarını eleştiren Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İP lideri Meral Akşener'e de yüklendi. "Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz" diyen Başkan Erdoğan, "Biz yeni anayasa diyoruz birileri de 'gerekirse ilk 4 maddeyi değiştiririz' diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?" ifadelerini kullandı.

'İLKE VE OMURGA OLMAYINCA'

CHP'NİN başını çektiği ittifakın ortağı olan İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabasının artık sürdürülebilir olmadığını da kaydeden Erdoğan, "Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin adaylığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin. Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum' sözünü de unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz" diye konuştu.

'YALANLARINDAN YORULDUK'

TÜRK siyasetinin böyle bir fotoğrafı hak etmediğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Akşam yalan, sabah yalan... bu kirli muhalefet tarzını reddediyoruz. CHP'nin başındaki zatın yalanlarını ortaya sermekten biz yorulduk ama bu zat, aynı ahlaksızlıkları tekrarlamaktan vazgeçmiyor. Dün yine çıkmış MB'nin İstanbul'daki binasına sallamış da sallamış. Bay Kemal eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. Yatırım nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zul kabul ediyorum. Kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Ciddi bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olduğumuz gerçektir" açıklamasını yaptı.

"TARİH CHP'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ KUKLASI HDP'NİN EMRİNE VERENLERDEN HESAP SORACAK"

6-8 Ekim olaylarının 7. yıldönümünü geride bıraktıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, CHP'nin içinde bulunduğu duruma değindi. "Kılıçdaroğlu hesap sormak yerine bunlara arka çıkmıştır" diyen Erdoğan, "Bu partinin yerli de milli de olmayan politikalarını anlatacağız. Tarih CHP'yi HDP gibi terör örgütü kuklasının emrine verenlerden hesap soracaktır" dedi.

"İZMİR'İN ASFALTLARINI YENİLEYEMİYORSUNUZ"

BAŞKAN Erdoğan, ana muhalefet partisinin belediyelerindeki duruma da değindi. "Ülkemizde herhangi bir bireyin hak, hukuk, özgürlük talebi mi var, çözümü biz üreteceğiz" diyen Erdoğan, "Sivil bir anayasa girişimi bile bu konuda önümüze kimsenin geçemediğinin işaretidir. Nerede bir dikili taşınız var. Ankara, İzmir, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz. Sular akmıyor, hani nerede belediye? Niye suları akar hale getiremiyorsunuz?" diye konuştu.

"AVRUPA'DA VE ABD'DE BU TİPLERİ ÜNİVERSİTELERDE BARINDIRMAZLAR"

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde yaşananlara da değinen Erdoğan, "Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa'da Amerika'da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Bizde ise adeta terörist tiplere arka çıkılıyor" dedi. Üniversiteleri terör kılıklılara bırakamayacaklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "İnşallah bu sorunu da kendi mecrası içinde kötü niyetlilere meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE TALİMATINI VERDİ

TÜRKİYE'DE yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda gözler Meclis'e çevrildi. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendikaların genel başkanlarından oluşan heyet ile Beştepe'de görüşmüştü. Erdoğan'ın görüşmede 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlatılmasını ve 2022 içerisinde tamamlanmasını istediği öğrenildi. Düzenlemeyle özellikle emekli memurun maaşında 1.000 liraya varan artış olacak. İkramiyelerdeki artış da 30 bin lirayı bulacak.