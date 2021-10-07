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Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
AA

07.10.2021, 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021, 16:54

Başkan Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar

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