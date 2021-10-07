Başkan Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
07.10.2021, 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021, 16:54
Başkan Erdoğan ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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