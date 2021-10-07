Biontech’te şu anda 3. doz aşıya gerek yok

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı paylaşımda vakaların yüzde 50'den fazlasının 30 yaş altı olduğunu belirtti. Açıklamada şu an için 2 doz mRNA aşısı olanların 3'üncü doz aşıya ihtiyaçları olmadığı mesajı paylaşıldı.

30 BİN 438 VAKA, 236 ÖLÜM

KOCA, yaptığı açıklamada "2 doz mRNA (Biontech) aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum" ifadelerine yer verdi. Ayrıca dün son 24 saatte 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Yüzde 75 aşılama oranına ulaşan Uşak, mavi kategoriye yükseldi.