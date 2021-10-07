Rektöre saldıran eylemciler adliyeye sevk edildi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

ÖĞRENCİ OLMAYAN DA VAR

REKTÖRLÜK binası önünde yaşanan olaylarda Rektör İnci'nin makam aracına yapılan saldırının yanı sıra, eylemciler görevli personele de mukavemette bulundu. Üniversite personeline direnen 3 kişi ile toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 10 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 7 kişi ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "10 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir" denildi. Öte yandan, eylemciler arasında bir kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olmadığı ortaya çıktı.