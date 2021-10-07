Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.
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