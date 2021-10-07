  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

07.10.2021, 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021, 11:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.