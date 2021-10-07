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Haberler Gündem “Türkiye’yi S-400 almama konusunda ikna edemedik”

Türkiye’yi S-400 almama konusunda ikna edemedik”

“Türkiye’yi S-400 almama konusunda ikna edemedik”

7.10.2021

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 savunma sistemi almasıyla ilgili bir itirafta bulundu. Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlikte bu konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "S-400 hava savunma sistemleri NATO sistemleriyle entegre edilebilmeli. Ancak şu an için bu savunma sisteminde böyle bir imkan söz konusu değil. Türkiye'ye alternatif çözümler önerdik. Bunlar arasında ABD sistemi Patriot ve Fransız-İtalyan sistemi SAMP/T vardı. Ancak Türkiye'yi bir türlü ikna edemedik" diye konuştu.
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