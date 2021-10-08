Başkan Erdoğan’dan ’Ek Gösterge’ sözü

AK Parti İl Başkanları toplantısı, partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada memura 3600 ek gösterge meselesinden ana muhalefet partisinin açıklamalarına kadar gündemdeki çok sayıda konuya değindi. İşçi ve memurların toplu sözleşmelerde yapılan zamlardan memnun olduğunu kaydeden Erdoğan, "Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu bir dönemde ortalama yüzde 30'lar düzeyinde yaptığımız artışlarla çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu çok açıkça ortaya koyduk. Tabii belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddiaları ile çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz ücret artışlarını görmelerini, anlamalarını, takdir etmelerini beklemiyoruz. Ama hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri örnek göstererek ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Dünyada uyuşturucu ile mücadelesi referans alınan cezaevlerinde en çok uyuşturucudan tutuklusu ve yükümlüsü bulunan bir ülkede hala bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu da açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek, çiftçiye, işçiye, emekliye, iş adamına, esnafa velhasıl toplumun her kesimine hakaret ederek, iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu, memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, ha bire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz. Memur sendikaları ile yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biz. Böylece verdiğimiz sözün hukuki alt yapısını oluşturmaya başlayan yine biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz" diye konuştu.

'FELAKET TELLALLIĞI'

Ekonomi ve sanayide nice güzel gelişmelerin yaşandığını bildiklerini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tabii birileri biz ne yaparsak yapalım, ülkemiz hangi güzel haberlerle sevinirse sevinsin, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun, felaket tellallığı yapmaktan hiçbir zaman geri durmuyor. Kılıçdaroğlu bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin ne anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız. Doktorların işine de karışmayız. Ama ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken, vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen, 'Allah şifa versin' deyip kendi işimize bakmaktır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun enerji fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 5 kata kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Avrupa şu anda benzin bulamıyor, benzin. Onlar konuşur, biz hizmet ederiz" ifadelerini kullandı.

'YAĞMURLU HAVADA SU VERMEZLER'

BAŞKAN Erdoğan, 2023'te milletin teveccühüne bir kez daha nail olarak Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracaklarını vurguladı. Erdoğan, "Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak, bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. Gönüllere dokunmak bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bize gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ordusu olarak bu yolculuğa devam edeceğiz" dedi.

TBMM OYUNU YEŞİL DÜNYADAN YANA KULLANDI

TÜRKİYE, 191 ülkenin taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'nı TBMM Genel Kurulu'nda 353 milletvekilinin oyuyla kabul etti. Türkiye'de iklim değişikliği konusunda çalışan ve aralarında TEMA, WWF-Türkiye ile Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği'nin de bulunduğu 15 kurum, konuyla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasının olumlu bir adım olduğu ve 2053'te net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasının benimsenmesiyle Türkiye'nin iklim politikasında yeni bir döneme gireceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde emisyon azaltımına yönelik yeni hedefler belirlemesi ve eylem planları hazırlaması bekleniyor.