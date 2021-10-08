Çavuşoğlu’ndan Macron’a tepki: ‘Bizimle ilgili bir şey varsa yüzümüze söyle’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için gittiği Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. İkili, görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Fransa'daki Cezayir ve Türkiye tartışmalarına değindi. "Yanlış yorum ve çarpıtmalara şahit oluyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Fransa'nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır" dedi.

'UCUZ YAKLAŞIMLAR'

ŞU anda Fransa'nın seçim atmosferine girdiğini de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Cezayir bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi. Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan konuşma konusunda hemfikirdik, bu nedenle bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. Seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde faydası olmadığını gördük. Bu tür popülist yaklaşımlar yerine halkının güvenini kazanacak adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Bizimle ilgili söyleyeceği bir şey varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz; tıpkı Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi" ifadelerini kullandı.