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Haberler Gündem Firari FETÖ’cü prodüktör Ankara’da yakayı ele verdi

Firari FETÖ’cü prodüktör Ankara’da yakayı ele verdi

Firari FETÖ’cü prodüktör Ankara’da yakayı ele verdi

8.10.2021

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Çalışmalar sonucu 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan' aranan ve 7 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kurumundan ihraç prodüktör Salih Üzer'in kentte bir evde saklandığı tespit edildi. Üzer, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Üzer'in, yakalanmamak için nadiren evden çıktığı ve sürekli kıyafet değiştirdiği saptandı.
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