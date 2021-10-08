İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan tepki: Endişe verici! Reuters ve Foreign Policy’den Türkiye’ye yalan haberlerle operasyon girişimi

Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, ikili arasında son haftalarda iletişimin de azaldığını yazdı. Foreign Policy, ise sözde Erdoğan'ın yerine geçecek ismi açıkladı. FP, söz konusu yalan haberinde Hulusi Akar için "Erdoğan'ın veliahtı" ifadesine yer verdi. Her iki habere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama ve sert tepki geldi.



Altun, Foreign Policy'nin Türkiye ile ilgili uydurma bir haberini de "yalan habere" örnek olarak gösterdi.





TÜRKİYE'DEN YALANLAMA

Söz konusu yalan haberlerle ilgili, Türkiye'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişlin Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN" dedi.