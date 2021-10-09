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Haberler Gündem Biden terörü seçti

Biden terörü seçti

Biden terörü seçti

9.10.2021

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Suriye ile ilgili aldığı kararı mektup ile iletti. Biden'ın mektupta Türkiye için kullandığı ifadeler ise tepki çekti. Suriye'deki "acil durum halini" uzattığını belirten Biden, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini iddia etti. Biden mektubunda, "Türkiye Hükümeti'nin kuzeydoğu Suriye'ye askeri saldırı düzenleme eylemleri, DEAŞ'ı yenme politikasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Bu nedenle Suriye'deki durumla ilgili ilan edilen ulusal olağanüstü halin devam ettirilmesi gerektiğine karar verdim" dedi.

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