Büyükşehir’de rüşvet gibi skandal gezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pazartesi günü yapacağı meclis toplantısının gündeminde 'Başkan Tunç Soyer'den gelen önergeler' bölümünde yer alan iki madde "etik" tartışması başlattı. Bu maddeler mecliste beklendiği gibi onaylanırsa Ankaralı müteahhit firma Gülermak Ağır Sanayi İnşaat A.Ş, İzmir'de üstlendiği Narlıdere Metrosu işi kapsamında belediyede içlerinde kendisinin yatırımlarını da denetleyen şube müdürü mimar Arzu Yavuz'un da olduğu 11 belediye bürokratını Ukrayna ve İspanya'ya geziye götürecek. Olay Gülermak'ın belediyenin ihale komisyonunca değerlendirme süreci devam eden Buca Metrosu ihalesinde de 3 milyar 921 milyon lira ile en düşük teklifi veren ikinci firma olması göz önüne alındığında daha da dikkat çekici bir hal alıyor. Üstelik, Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu Yavuz'un Buca Metrosu'nda teklifler arasında değerlendirmeyi yapacak olan ihale komisyonu başkanı olduğu da buna eklenince kafalardaki soru işaretleri daha da artıyor.

MASRAFLAR GÜLERMAK'TAN

Bu iki maddeye göre, 19-24 Ekim tarihleri arasında Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan Yatırımlar Denetim Şube Müdürü mimar Arzu Yavuz, inşaat mühendisi Nevin Teker, jeofizik mühendisi Ferdağ Tekin Çakmak, elektrik ve elektronik mühendisi Fırat Sümerkan ile elektronik teknikeri Murat Gülcemal, elektronik haberleşme teknikeri Rıza Barış Muslu ve harita teknikeri Gürkan Aydoğdu, 5 gün Kiev'de Gülermak tarafından ağırlanacak. Rail EXPO Raylı Sistem Fuarı'na katılacak heyetin tüm yolculuk, yemek ve konaklama masrafları bu firma tarafından karşılanacak. 5

GÜN İSPANYA'DA İNCELEME!

Gülermak ayrıca 8-13 Kasım arasında da yine Narlıdere Metrosu yapım işi kapsamında ArcelorMittal firmasının ürettiği mantarı sertleştirilmiş ray testini izlemek için belediyenin 4 bürokratını İspanya'ya götürecek. Bu geziye de Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan inşaat mühendisi Gülay Uysal Akın, harita mühendisi Osman Balıkay, makine mühendisi Cem Horoz ve harita teknikeri Sefa Öztürk katılacak. Heyetin tüm yolculuk, yemek ve konaklama masraflarını yine Gülermak karşılayacak. Bunlar hangi açıdan bakarsanız bakın sakıncalı geziler. Çünkü bir firmanın kendi yaptığı işi denetleyecek kamu görevlisi Arzu Yavuz'u böyle geziye götürmesi çok yanlış.

NEREDEN BAKILIRSA BAKILSIN...

Şimdi belki "Ne var bunda? Bu geziler ihale sözleşmesi çerçevesinde yer alan maddelerden biri. İhalelerde böyle maddeler olur" diyecekler de çıkabilir. Eğer öyleyse daha da kötü. Bunun genellikle belediyelerde müteahhit firmaların, belediye başkanının altına bağış adı altında son model makam arabası çekmesinden ne farkı var? Böyle sözleşme maddesi mi olur? Hadi teknik personel ihale sözleşmesi kapsamında götürülüyor diyelim ve bunu anlayışla karşılayalım. Peki Gülermak'ın yaptığı işi denetleyen müdür olan Arzu Yavuz'u böyle bir geziye götürmesi de sözleşmede mi yazıyor? Kamu kuruluşlarının her şeyden önce etik değerlere önem vermesi ve kimsenin içinde kuşku oluşturmayacak şekilde hareket etmesi gerekmiyor mu?

BUCA'DA KOMİSYON BAŞKANI

Üstelik Arzu Yavuz'u araştırdım. Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu inşaatı için hala teklif değerlendirmesi süren ihalesiyle ilgili çıktığı ilanda belediye yetkilisi olarak Arzu Yavuz'un ismi yer alıyor. Söz konusu ilanda Yavuz'un verilen irtibat numarasını aradım. Kendisi izinliymiş. Ancak görüştüğüm kişiler Buca Metrosu ihale komisyonu başkanının da Arzu Yavuz olduğunu söyledi. Kendisine not bıraktım ama dönüş yapan olmadı. Yani Gülermak, 3 milyar 921 milyon lira ile en düşük ikinci teklifi verdiği Buca Metrosu inşaatının süren ihalesinin komisyon başkanı Arzu Yavuz'u Ukrayna'ya 5 gün geziye götürüyor. Bu arada geziye katılanlardan Gülay Uysal Akın'ın da Buca Metro İhale Komisyon'u üyesi olduğu öğrenildi. Bu olacak iş mi? Büyük skandal...

GENEL SEKRETER YARDIMCISI ATAK CEVAPLAMADI

Raylı sistemlerin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak'ı aradım. "Böyle bir gezi etik mi? Üstelik Arzu Yavuz'un Buca Metrosu ihale komisyonu başkanlığı görevi de var. Bu gezi doğru mu?" diye sordum. Kendisi bana belediyenin basın müşavirliğini aramamı, bu konuda açıklama yapamayacağını söyledi. Biz İzmirlinin hakkının korunmasını takip ediyoruz, sonuna kadar da etmeye devam edeceğiz. Aynı çerçevede bu skandal geziyi kamuoyunun takdirine sunuyoruz... Umarız pazartesi günkü meclis toplantısında yer alan bu iki gezi maddesi ile ilgili yanlıştan dönülür.

ERHAN GÜLENÇ

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