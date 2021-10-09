Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada mühimmat bulundu

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette 2 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 5 el bombası ve 4 adet bomba yapımında kullanılan pil ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, Yüksekova ilçesinde 5 kişi toprağa 200 litre asit anhidrit gömerken suçüstü yakalandı. Maddeye el koyulurken, 5 kişi gözaltına alındı.