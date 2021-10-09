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Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada mühimmat bulundu

Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada mühimmat bulundu

9.10.2021

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette 2 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 5 el bombası ve 4 adet bomba yapımında kullanılan pil ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, Yüksekova ilçesinde 5 kişi toprağa 200 litre asit anhidrit gömerken suçüstü yakalandı. Maddeye el koyulurken, 5 kişi gözaltına alındı.

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