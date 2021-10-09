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Haberler Gündem İl İl haftalık vaka sayıları belli oldu! İşte İzmir ve Ege'de son durum

İl İl haftalık vaka sayıları belli oldu! İşte İzmir ve Ege'de son durum

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koronavirüste İzmir ve Ege'de son durum nasıl?

İl İl haftalık vaka sayıları belli oldu! İşte İzmir ve Ege’de son durum

09.10.2021, 16:53 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021, 17:04

Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Zonguldak ise 557,17 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

Haftalık vaka haritasına göre, en çok koronavirüs vakası görülen iller Zonguldak, Düzce ve Sakarya oldu. 25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun olarak sıralandı.

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