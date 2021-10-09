Kılıçdaroğlu’na siyasi cinayetler tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan'ın iktidarda kalması için her türlü yolu deneyeceği ve siyasi cinayetler işleneceği yönündeki iddiasına Cumhur İttifakı'ndan sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gerginlikten medet uman Kılıçdaroğlu, tehlikeli bir oyun oynamaktadır" derken, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da, "Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor" dedi. MHP Grup Başkanvekili Levent bülbül ise, "Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor" değerlendirmesinde bulundu.