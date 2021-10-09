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Haberler Gündem Mahrem FETÖ yapılanması soruşturmasında 56 gözaltı

Mahrem FETÖ yapılanması soruşturmasında 56 gözaltı

Mahrem FETÖ yapılanması soruşturmasında 56 gözaltı

9.10.2021

ANKARA'DA FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen, daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 27 ilde operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya gönderildi.

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