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Haberler Gündem Örgütün eyalet mezuncusu 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Örgütün eyalet mezuncusu 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Örgütün eyalet mezuncusu 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

9.10.2021

ADANA'DA FETÖ/PDY'nin sözde "Seyhan eyalet mezuncusu" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.E'nin duruşması görüldü. Cumhuriyet savcısı, tespit ve değerlendirme tutanağına göre Y.E'nin ByLock kullandığını, örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğunu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığını ve FETÖ/PDY bünyesinde en son sözde "Seyhan eyalet mezuncusu" olarak faaliyet yürüttüğünü belirtti. Hakkında tanık beyan ve teşhislerinin de olduğu kaydedilen Y.E. hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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