Şiilere ait camiye bombalı saldırıda en az 100 kişi öldü

AFGANİSTAN'IN kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı. Caminin içinin savaş alanına döndüğü saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybederken, 100 civarında kişinin de yaralandığı kaydedildi. Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.