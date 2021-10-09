Son dakika: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği" duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
09.10.2021, 18:27
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