Tire AK Parti’den Şenoyar’a sert tepki

CHP Tire ilçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın ilçedeki mermer ocakları ile ilgili haber paylaşımında dikkat çekmek için yarı çıplak kadın fotoğrafı kullanmasına, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek yıldız Büyükdağ tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Büyükdağ, "CHP saflarından utanmaz, arlanmaz bir paylaşım daha! İzmirli kadınları, özgürlük kisvesi altında, yıllarca sadece dış görünüşü üzerinden değerlendiren bu zihniyet şimdi de yaptığı siyasete dikkat çekmek için 'kadın figürünü" araç olarak kullanmıştır. CHP Tire İlçe Başkanı'nın kadın cinsiyeti üzerinden mesaj verme çabası, acziyet olduğu kadar; hemcinslerimize hakarettir! Kadınlarımızı koydukları yeri, bu paylaşımlarıyla bir kez daha açıkça göstermişlerdir" dedi.